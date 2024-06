Passaggio societario irregolare: “Penalizzazione e punti in classifica” | Sentenza devastante della FIGC

Passaggio societario sotto l’occhio della Federazione. La sentenza potrebbe essere devastante per il nuovo azionario.

Inizio estate calda per le nuove società. La Figc si sta rimboccando le maniche e guarda con attenzione l’evolversi di diverse situazioni in Federazione, con tante nuove proprietà chiamate a regolare i conti entro pochi giorni, per le regolari iscrizioni ai campionati e tutte le dinamiche a esso associate.

Tempo di mercato, di cambio di allenatori, ma soprattutto di club con nuove proprietà, tra annunci di cariche e delicate trattative per il passaggio di azioni e quote delle varie squadre. Un momento di transizione del calcio italiano molto atteso e sul quale la Federazione punta i riflettori.

In queste ore infatti la federazione attende da parte dei direttori generali dei club dovranno dare garanzie per adempiere ai patti stabiliti e procedere con le iscrizioni e ottenere le licenze nazionali, per partecipare regolarmente al prossimo campionato. Il tempo sta per scadere e una società su tutte, con fondo americano, è chiamata dalla Figc a rispettare le proprie scadenze

Club al fondo americano

Oltra all’Inter, che ha perfezionato il passaggio societario al fondo americano Oaktree, dopo la debacle di Zhang, alla Roma e al Milan, anche loro con fondi americani, c’è un’altra – l’ennesima – squadra italiana che passerà probabilmente in queste ore in mano un fondo di credito statunitense. Stiamo parlando dell’Ascoli.

Disastrosamente retrocessi i bianconeri infatti, stanno trattando in queste ore per il passaggio di proprietà e la Federazione starebbe pressando per la fideiussione che si dovrebbe risolvere nelle prossime ore. Ecco cosa rischia il club in caso di mancato pagamento della quota entro le prossime ore.

Tappa cruciale per l’Ascoli

Il direttore generale dell’Ascoli dovrà adesso perfezionare tutti i passaggi per ottenere la licenza nazionale per giocare il prossimo campionato di Serie C. E proprio nelle stesse ore in cui il club potrebbe passare in mano degli americani. Lo scrive Il Resto del Carlino, che parla di 350 mila euro che dovranno essere versati come garanzia in favore dell’iscrizione alla Lega Pro. Poi ci sarà anche il pagamento della quota associativa, di 105 mila euro.

Massimo Pulcinelli dovrà, da azionista di maggioranza, risolvere la questione cessione nelle prossime settimane ma l’Ascoli rischia di inciampare non si rispettino determinati parametri imposti dalla Federazione.