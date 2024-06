Ahia, il ginocchio fa malissimo: salta gli europei e probabilmente anche tutto il 2024 | Un’intera Nazione in lacrime

Brutte notizie per il ct, che dovrà rinunciare ad un perno chiave della squadra in vista della competizione continentale in apertura a breve.

Gli Europei di calcio 2024 prenderanno il via il prossimo 14 giugno, e manca sempre meno dunque allo start ufficiale tanto atteso dalle nazionali e da tutti gli appassionati. In questi ultimi giorni gli allenatori si stanno togliendo gli ultimi dubbi di formazione, per capire quale sarà lo schieramento ideale in vista degli impegni ufficiali.

Per questa ragione le selezioni prendono parte a diversi impegni di natura amichevole, fondamentali per sciogliere appunto le ultime riserve. Non sempre però questi portano dei benefici, anzi. Ciò che è accaduto nell’ultima partita della nazionale azzurra è stato davvero molto triste.

Un calciatore, perno della squadra e che sarebbe dovuto essere uno dei protagonisti assoluti della competizione, ha riportato un grave infortunio al ginocchio, che lo costringerà a saltare Euro 2024 e, probabilmente, anche buona parte della prossima stagione.

Grave problema per il calciatore

Nella serata di martedì si è giocata l’amichevole di preparazione per i prossimi campionati europei di calcio tra l’Italia e la Turchia. Il match, apparso scialbo e noioso, conclusosi sul risultato di 0-0, ha riportato una pessima notizia per il commissario tecnico della nazionale turca. Al 38esimo minuto del primo tempo infatti Ozan Kabak è rimasto a terra per un problema al ginocchio destro. Dopo aver ricevuto le prime cure il difensore centrale ha provato a rialzarsi e a rientrare in campo, ma non c’è stato nulla da fare.

Il calciatore infatti qualche minuto più tardi ha lasciato il terreno di gioco addirittura in barella, ricevendo gli applausi dello sportivissimo pubblico del Dall’Ara. Al suo posto Vincenzo Montella ha fatto entrare in campo una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Merih Demiral, ma ciò non ha fatto venir meno la preoccupazione dell’allenatore e di tutti i tifosi della Turchia.

Come sta Kabak?

Al momento non ci sono grosse novità sulle condizioni del centrale difensivo della selezione di Vincenzo Montella. Di sicuro per lui si è trattato almeno di un trauma distorsivo, anche se le impressioni non sono delle migliori.

Come dicevamo, l’ex Liverpool è uscito in barella e con le mani sul volto, a testimonianza della possibile gravità dell’infortunio in cui è incorso. Nelle prossime ore gli esami ulteriori stabiliranno l’entità del suo problema e ci diranno di più sulla sua partecipazione agli Europei di Germania.