Ci penso e ti dico: Allegri ha ricevuto l’offerta più inattesa di tutte | In panchina da metà luglio

Svolta clamorosa per il futuro del mister livornese, che dopo la Juve è pronto a rimettersi in gioco con questi colori contro ogni pronostico.

La stagione è finita, i responsi sono arrivati, e adesso per le società è arrivato il momento di pensare al prossimo anno. Lo stesso ragionamento però devono farlo anche i calciatori e gli allenatori, desiderosi di conoscere il loro avvenire. Tra questi di sicuro uno dei profili più chiacchierati degli ultimi tempi è Max Allegri.

Il tecnico livornese, dopo il burrascoso addio alla Juventus, è pronto a tornare in pista. Il mister ha voglia di rivalsa e di rimettersi in gioco dopo le tante critiche ricevute durante quest’anno sia da parte dei tifosi bianconeri che dagli addetti ai lavori, i quali lo hanno giudicato di continuo per il suo gioco indicato come troppo rinunciatario e povero di emozioni. Al netto di ciò Allegri ha disputato una discreta annata alla guida della Vecchia Signora, facendola qualificare alla prossima Champions League e vincendo una Coppa Italia.

Dunque come dicevamo sia il diretto interessato che gli appassionati voglio sapere come proseguirà la sua carriera, e dopo che è sembrato esserci un attimo di stallo, nelle ultime ore una nuova e incredibile ipotesi lo sta vedendo al centro della scena. A quanto pare infatti Max ha ricevuto una proposta sorprendente, e a partire dal prossimo luglio si siederà sulla panchina della squadra tra lo sconcerto generale.

Uno scenario clamoroso per Allegri

Tra poco prenderanno il via gli Europei che si giocheranno in terra tedesca. Luciano Spalletti non vuole di certo sfigurare alla guida della nazionale azzurra campione in carica. Ma in tanti più che della manifestazione che sta per iniziare, si stanno preoccupando del futuro del ct.

Diverse indiscrezioni infatti hanno previsto un probabile addio dell’ex allenatore del Napoli dopo la competizione, e addirittura avrebbero ipotizzato che Gravina, qualora la cosa si realizzasse davvero, ha già in mano il sostituto: Max Allegri.

Tutto dipenderà dai risultati ottenuti

Al momento uno scenario del genere pare parecchio complicato, anche se non è da escludere soprattutto nel caso in cui la nazionale azzurra fallisse miseramente l’appuntamento continentale.

In tal caso Allegri potrebbe rientrare per davvero nei pensieri del presidente della FIGC come sostituto di Luciano Spalletti, lasciando così a bocca aperta tutti i suoi detrattori, che mai si aspetterebbero una cosa simile.