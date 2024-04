Pasqualin: «In A andranno Parma e Como, il Venezia resiste»

L’avvocato Claudio Pasqualin è stato intervistato da Alessio Alaimo su “TMW” ha parlato in merito a tanti temi, dalla A alla B.

Ecco le sue parole:

«Esonero Cioffi? L’Udinese ha la squadra per salvarsi. I Pozzo hanno tanta esperienza e lo dimostra la storia trentennale. Cioffi mi ha dato l’idea di avere la squadra in mano. Cambiare adesso non so quanto sia produttivo anche perché lo spogliatoio è multietnico, quindi impegnativo. Cannavaro? Sembra essere una scelta azzeccata perché ha esperienza all’estero. Segnatamente in Cina. Ma non condivido la scelta di cambiare a sei partite. Lo scontro diretto con il Frosinone dirà tanto. Sono perplesso rispetto alla decisione dei Pozzo. Non tutti avrebbero fatto questa scelta.. non avrei esonerato Cioffi».

«Come deve ripartire il Napoli? Attingendo alla disponibilità degli allenatori più rinomati. Conte è uno che vince e sa vincere ma non so quanto si concili con De Laurentiis. Lotta promozione, chi andrà in A? Parma e Como. Ma il Venezia resiste, ci sono ancora delle finali: c’è un ottimo allenatore e una rosa competitiva. Vanoli avrà un bel mercato».