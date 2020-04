Dieci famiglie multate mentre stavano tentando di raggiungere amici o parenti in altre zone della provincia. Complessivamente sono state 200 le sanzioni da parte dei carabinieri. Due automobilisti hanno cercato di forzare il posto di blocco in via Ernesto Basile e in viale Regione Siciliana. A loro oltre la multa anche il sequestro della macchina. Altri due arresti sempre a Palermo per evasione dagli arresti domiciliari. Nel corso dei controlli Covid sono stati notati per strada dai carabinieri. I controlli hanno accertato che i due erano ai domiciliari e sono stati trovati per strada. Sono scattati gli arresti e domani ci sarà la direttissima.