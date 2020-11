«Sono contento soprattutto per la vittoria, stiamo dando continuità al nostro lavoro, ai nostri sacrifici, ma non abbiamo fatto ancora niente. Domani ci mettiamo subito al lavoro per la Vibonese. Il mio goal? Falletti mi ha pescato in mezzo alle linee, ho stoppato la palla, l’ho spostata e ho cercato l’angolino. Mi è andata bene.

Sicuramente è un po’ il nostro piccolo difetto, appena facciamo gol ci abbassiamo un po’ e siamo molli, a differenza di come approcciamo la partita ed entriamo in campo nel secondo tempo. Nel secondo tempo siamo tornati a giocare da Ternana».





Queste le parole dell’attaccante della Ternana, Anthony Partipilo, rilasciate ai microfoni di ” Ternananews.com” in merito alla vittoria contro il Teramo.