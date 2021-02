Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, Anthony Partipilo, attaccante della Ternana, si è espresso così in merito agli obiettivi della sua squadra:

«Ci fa onore il paragone col Bayern, però noi siamo in C mentre loro sono i campioni del mondo. Siamo cinici, stiamo facendo tanti gol. L’obiettivo è quello che sappiamo tutti, speriamo di raggiungerlo per entrare nella storia. Mister





Lucarelli mi ha detto subito che non ero un giocatore da 9 ma da 15 gol. Mi ha fatto crescere sul piano mentale, con lui sono maturato molto. Spero che la classifica marcatori la vinca uno tra me, Falletti e Vantaggiato. La squadra però viene prima di tutto».