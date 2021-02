Intervenuto ai microfoni di “TuttoC.com”, Christian Argurio, ex direttore sportivo del Catania ed ex osservatore, tra le altre, di Bari, Juventus e Udinese, ha parlato del Girone C del campionato di serie C:

«Sin da inizio campionato ho puntato forte sulla Ternana perché conosco Lucarelli: grandi risultati e gran bel gioco. Col mister sfiorammo la promozione in B col Catania: questa annata è la giusta consacrazione per un tecnico che merita da anni il salto di categoria. Parliamo di un allenatore che, per me, può tranquillamente arrivare a breve in Serie A.





Bari? Qualche errore è stato fatto e non credo che tutte le colpe siano del precedente mister. Però bisogna essere dentro per capire cosa non è andato per il verso giusto. È pur vero che stare dietro a una squadra che non si ferma mai non è per nulla facile. Carrera può essere la persona giusta per resettare e ripartire. Sicuramente dovrà far dimenticare ai suoi i playoff dell’anno scorso.

Il Catania? Sta disputando una grande stagione considerando le difficoltà iniziali. È stato fatto un grandissimo lavoro dal punto di vista tecnico, la rosa è stata rinforzata ulteriormente a gennaio. La squadra etnea potrà dire la sua ai playoff e per me potrebbe anche raggiungere il terzo posto, ottimale in vista degli spareggi promozione.

Cosa penso del campionato del Palermo? I rosanero hanno avuto grandissime difficoltà causa Covid. Ora devono cercare di recuperare qualche posizione in vista dei playoff magari spinti dalle grandi prestazioni di Lucca. E se non otterranno il salto di categoria dovrà strutturarsi al meglio per la prossima stagione. Poi ricordiamoci che il Palermo è sempre il Palermo, guai a non inserirlo nella rosa delle squadre che possono ancora puntare alla Serie B».