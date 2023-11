Il tecnico della squadra di casa Fabio Pecchia si è espresso sulla prestazione della propria squadra dopo la vittoria contro il Sudtirol per 2-0.

Di seguito le sue parole:

«Venivamo da due partite in cui non eravamo riusciti a far gol al Südtirol, il primo tempo è stata una partita sporca, mentre nel secondo tempo la squadra ha dimostrato maturità, è venuta fuori bene. La stagione è lunga, testa a Lecco. E’ una partita delicata che arriva prima della sosta e viste le brutte esperienze precedenti dobbiamo farci trovare pronti e concentrati. Potevamo gestire meglio alcune situazioni, soprattutto nella parte finale della partita, dove volevamo tenere più alto il pallone ma non sempre ci siamo riusciti. E’ un aspetto su cui dobbiamo migliorare. Pronti per le Coppe Europee? (ride ndr) E’ bello e allo stesso tempo anche difficile giocare ogni tre giorni, piano piano ci arriveremo».