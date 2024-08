Parma-Palermo, Dionisi: «Impegno importante. Faremo di tutto per passare il turno»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo in vista della partita contro il Parma in programma domani.

Ecco le sue parole:

«Finalmente ci siamo, inizia la stagione contro una squadra di livello superiore al nostro, poi il campo dirà. Vogliamo dimostrare di giocarcela ogni partita, ci arriviamo bene dato che i ragazzi si stanno allenando bene. Le risposte le troveremo in partita. E’ la prima di una lunga serie di partite, un impegno importante, cercheremo di onorarlo e perché no passare il turno. Giocheremo con un avversario di una categoria diversa dalla nostra. Faremo di tutto per passare il turno sapendo che il nostro obiettivo è il campionato. Non partiamo battuti ma non siamo favoriti. Il Parma è una squadra che già l’anno scorso aveva gamba per la Serie A, sicuramente sarà un test impegnativo e importante in vista del campionato, ci metterà in difficoltà».