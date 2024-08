Parma-Palermo, Dionisi: «Verre giocatore di qualità. Appuah? Deve dimostrare di avere voglia»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo in vista della partita contro il Parma in programma domani.

Ecco le sue parole:

«Per me è la prima partita ufficiale da allenatore del Palermo, spero sia la prima di tantissime, l’emozione sarà vedere il rosanero nella tribuna dedicata agli ospiti così come a Oxford. Ci prepariamo per vivere delle emozioni insieme a loro. Verre e Appuah? Li abbiamo voluti, Valerio non devo presentarlo io, è un giocatore di qualità. Stredair è tra i più giovani della rosa, sta a lui dimostrare di aver la voglia di uscire fuori».