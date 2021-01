Fabio Liverani è in bilico sulla panchina del Parma, il tecnico ex Lecce non sta ottenendo grandi risultati e il match contro l’Atalanta potrebbe risultare decisivo.

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, ci sono già i nomi dei possibili sostituti di Liverani, tra cui Mazzarri e Paulo Sousa.