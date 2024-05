Parma in Serie A, Balata: «Questa grande società merita di stare lassù»

Ieri pomeriggio il Parma, a distanza di quattro giorni dalla promozione in Serie A, ha vinto matematicamente il campionato di Serie B. Il pareggio per 1 a 1 contro la Cremonese, legato allo 0 a 0 tra Modena e Como, permettono agli uomini di Pecchia di concludere l’avventura in cadetteria da capolista. Ai microfoni di 12TV Parma, il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha parlato della promozione degli emiliani:

«È stato un pomeriggio di gioia, con lo stadio pieno. Il presidente Krause era felice e spensierato, è il coronamento di una stagione importante e dominata dal Parma. È una vittoria meritata di una grande società e di un grande presidente, di un allenatore indomabile. È un motivo di gioia anche per la B. Affettivamente sono molto legato al Parma, conosco tutti e abbiamo un rapporto splendido. Ma il Parma è una società che merita di stare lassù, ha un futuro luminoso e deve essere tutelata dalla Serie A perché ha un presidente che sta facendo investimenti sul territorio, visibili. Ha un grande progetto per questo territorio e questa città».