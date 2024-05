Parma, Guidolin: «Promozione meritata, vincere la Serie B non è scontato»

Francesco Guidolin ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Parmatoday.it. L’ex tecnico del Palermo e dei ducali ha commentato con le la promozione in Serie A degli uomini di Pecchia con le seguenti parole:

«Ho mandato un messaggio a Fabio, ho voluto fargli i complimenti dopo questa splendida cavalcata. Vincere la Serie B è un dovere per una piazza importante come Parma, ma non è affatto scontato. Cosa gli ho scritto? Che adesso è come me: ha vinto tre volte la Serie B. Benvenuto nel club. La cavalcata è stata importante, è stato in testa alla classifica dalla seconda giornata all’ultima. Direi che è stata profondamente meritata. Ho visto sempre una squadra propositiva, da questo punto di vista il gruppo ha mostrato una mentalità vincente. Pecchia è stato un ottimo giocatore, diventato adesso un ottimo tecnico. Soprattutto era una bella persona, sempre con il sorriso e un modo di fare piacevole. Nello spogliatoio era sempre positivo. Quindi l’ho allenato molto volentieri. Poi aveva una dote. Capiva perfettamente quello che chiedevo. Una persona equilibrata e un leader nello spogliatoio. Era molto intelligente tatticamente. MI ha dato soddisfazioni. Già allora, negli anni di Bologna, cominciavo a provare i giocatori tra le linee, ai centrocampisti che sapevano nascondersi e inserirsi chiedevo di andare a fare gol, di muoversi in un determinato modo. Lui mi ha dato grandi soddisfazioni. Adesso ha acquisito una buona dose di esperienza, quindi saranno lui e il club gli artefici per un’ottima annata».