Intervistato dai microfoni di Ranger Review, l’attaccante del Parma Antonio Colak ha parlato della sua esperienza in Scozia, con la maglia dei Ranger e del suo arrivo in Serie B.

Di seguito le sue parole:

«Quando sono arrivato a Glasgow ho pensato di poter chiudere lì la mia carriera. Ma nel calcio a volte le cose sono imprevedibili. Certo, c’è stato un momento in cui sono rimasto deluso e ho detto ‘non voglio andare via’, ma ora sono qui a Parma e ho colto una nuova opportunità e non avrei potuto fare scelta migliore per me. Quando arriva un nuovo allenatore, le cose possono cambiare».