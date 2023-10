Adrian Benedyczak è sicuramente uno dei protagonisti dell’ottima partenza del Parma. A weszlo.com ha parlato dell’obbiettivo Serie A:

«Già da quando sono venuto qui la promozione è sempre stata una nostra meta, ed è per questo che ho accettato subito l’offerta. È la mia terza stagione con questa maglia, non possono non considerarmi tra i giocatori più esperti. Ora spero che al terzo tentativo possa arrivare la promozione in Serie A»