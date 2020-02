Il tecnico del Savoia, Parlato, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a “ErreEmme News” in vista del match contro l’FC Messina: «Rincorrere sempre il Palermo non credo ci faccia abbassare il morale, siamo dei professionisti, inutile girarci intorno. Sono cavolate, credo che faccia parte del gioco, dobbiamo fare soltanto in modo che tutti quanti noi riusciamo ad essere noi stessi quando l’arbitro fischia, l’emozione può bloccare qualche ragazzo, ma siamo grandi e vaccinati». Qui il video completo: