L’attaccante del Savoia, Luca Orlando, ha parlato ai microfoni ufficiali del club riguardo all’andamento degli oplontini fin qui: «Un andamento importante da parte nostra. Siamo chiamati a rincorrere, sì. Speravamo di andare a -1, la sfida di Castrovillari è stata un battuta di arresto inaspettata, di cui abbiamo pagato lo scotto. Ormai è passato. Ho letto le dichiarazioni dello staff e del Presidente: ci tocca fare il massimo nelle ultime 10 partite, cercando di portare a casa 10 vittorie. Poi tireremo le somme alla fine: fare la corsa sugli altri non è bello, ma dobbiamo fare il massimo fino alla fine per noi, per i tifosi, per la Società e per rispettare la nostra professione».