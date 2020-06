«Allenare il Savoia è stato un onore, condividere con la società tutto il percorso ed essere sempre quella rottura mentale nei confronti della capolista Palermo evidenzia il grande lavoro fatto durante l’anno dai miei ragazzi. Purtroppo, per una serie di circostanze, è stato giusto lasciarsi ma sono stato molto bene e ringrazio tutti i tifosi di Torre Annunziata». Queste le parole di Carmine Parlato, ex allenatore del Savoia, rilasciate ai microfoni di “Tuttoc.com” in merito alla sua esperienza nel club campano.