Il tecnico del Savoia, Parlato, ha rilasciato le consuete dichiarazioni pre-partita alla vigilia della sfida contro il Marina di Ragusa. Ecco le sue parole «Non dobbiamo più pensare alla sfida contro il Castrovillari. In settimana abbiamo corretto gli errori. Domani non potremo contare su alcuni giocatori ma la rosa è stata allestita anche nell’eventualità in cui ci fosse stata qualche assenza, per cui i rimedi li abbiamo. Di sicuro, domani dovrà esserci maggiore equilibrio rispetto alle precedenti gare ma ripeto, tutti i ragazzi sono all’altezza. Ringrazio la società per aver acquistato Tourè e tra oggi e domani rifletterò su un suo possibile impiego».