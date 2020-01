«Sono appassionato di moto, per noi adesso inizia una corsa e bisognerà essere folli, che significa coraggiosi, con la paura non si fa nulla. Non me ne frega nulla degli altri, dobbiamo essere il Trapani una squadra di matti che corre a manetta». Queste le parole di Fabrizio Castori, allenatore del Trapani, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro l’Ascoli.