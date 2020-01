«Il mio obiettivo è vincere il campionato, per questo sono qui: sono pronto a dare il massimo. Caratteristiche? Assomiglio a Yaya Tourè. Gioco sia nel ruolo di difensore centrale, che come terzino su entrambe le fasce o mediano di centrocampo. Quando sono arrivato, ho parlato con Mister Parlato che mi ha spiegato un po’ di cose. I ragazzi sono bravi, si allenano bene e sono sulla strada giusta. Sono felice di far parte di questo gruppo. La Società è attiva e ci sono dirigenti davvero bravi: sono contento di tutto ciò». Queste le parole del neo acquisto del Savoia, Drissa Tourè, rilasciate nella conferenza stampa di presentazione. Di seguito il video della conferenza integrale pubblicato dal sito ufficiale del club campano: