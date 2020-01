Il tecnico dell’Acireale, Pagana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Castrovillari. Ecco le sue parole: «Sarà una sfida difficilissima contro una squadra in salute che domenica scorsa ha fermato il Savoia secondo in classifica. Il Castrovillari è una squadra ben allenata da Marra ed una formazione in grado di dare fastidio a chiunque. Verranno qui per fare la propria partita, noi dovremo farci trovare pronti a qualsiasi situazione. Come al solito cercheremo di fare di tutto per vincere».