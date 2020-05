La Ternana è pronta a ripartire, anche se Michele Martella, medico sociale del club, ha evidenziato la difficoltà di altri club. Ecco le sue parole ai microfoni del “Corriere dell’Umbria”: «La Ternana è in grado di affrontare qualsiasi situazione, ma forse molte società di pari categoria non sono in grado di fare altrettanto. Non voglio fare i conti in tasca a nessuno, però mi sembra un dato di assoluta evidenza. In ogni caso l’accertamento diagnostico mediante tamponi è complicato, ad esempio in Umbria è possibile solo nelle strutture pubbliche».