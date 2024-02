Pari in Catanzaro-Sudtirol, Valente: «Risultato giusto»

Il tecnico del Sudtirol Federico Valente ha commentato in sala stampa il pareggio per 2-2 ottenuto a Catanzaro.

Di seguito le sue parole:

«Sono felicissimo della prova dei ragazzi, con le tantissime assenze si sono messi tutti a disposizione anche in ruoli non propri. C’è un po’ di rammarico per l’occasione finale, perché avremmo anche potuto vincerla, ma alla fine per le occasioni che ha avuto il Catanzaro penso sia un pareggio giusto. Ammiro il lavoro che stanno facendo a Catanzaro e il loro modo di giocare a calcio. Avevamo preparato la gara in modo tale da non andare a prenderli molto alti. Per lunghi tratti della gara siamo riusciti a pressare sul pallone, portando a casa un punto molto importante. Pecorino ha fatto un eurogoal, ma non so quanti duelli abbia vinto. Cagnano è bravo e lucido quando ha il pallone tra i piedi, ha fatto un gran lavoro ma sono felice di tutti. L’obiettivo era venire qui senza paura, perché altrimenti salvarsi diventa dura».