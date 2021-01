L’ex arbitro Gianluca Paparesta ha parlato ai microfoni di Niccolò Ceccarini, nel corso della trasmissione Stadio Aperto su TMW Radio.

Ecco le sue parole sula sua recente esperienza nel Palermo, in rappresentanza dell’italo-americano Tony Di Piazza: «Per me è stata una bellissima esperienza come città e tifoseria, Palermo è una piazza che non può stare neppure in B: è proprio da Serie A.





Auguro alla loro tifoseria di raggiungere al più presto i traguardi che merita. Dispiace sia finita la storia con Di Piazza, oltre a persona di cui ho grande stima e che mi aveva chiesto di partecipare è stato perso un imprenditore di cui tutti hanno visto le capacità economiche e passione disinteressata. Ognuno ha la sua dignità, e non può essere calpestata: mi dispiace che Palermo abbia perso un imprenditore che non voleva nulla».