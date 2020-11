Intervenuto ai microfoni di “Unica Sport” l’ex attaccante del Catania Michele Paolucci si è espresso in merito al derby che si giocherà il 9 novembre tra Palermo e i rossazzurri, ecco le sue dichiarazioni:

«Ricordare la mia esperienza a Catania per me significa parlare del bello del calcio e del momento più felice della mia carriera. Ripenso spesso a quella stagione in Serie A con la maglia rossazzurra.





Stamattina ridevo perchè Marco Biagianti mi ha taggato sui social in una foto di una pubblicità a Catania dove ha inserito i nomi di Mascara, di Morimoto e di Ledesma ed il mio in ricordo di quel derby vinto 0-4 al Renzo Barbera.

Quando scrivi la storia rimane lì, indelebile per sempre. Mi viene la pelle d’oca a ripensare a quella partita, brividi davvero. Ho giocato 400 partite in carriera, quindici anni di calcio ma quel derby lì fu un’emozione incredibile non paragonabile a nessuna partita. Era il mio primo vero grande derby a livello professionistico anche perchè all’andata purtroppo ero squalificato. Giocavamo contro una grande squadra con calciatori del calibro di Miccoli, Cavani, Pastore Liverani…

Noi eravamo invece un mix di giovani “scalmanati” e calciatori di esperienza. In quella gara sono subentrato a Morimoto, ho avuto la fortuna di vedere dal vivo lo splendore del gol di Peppe Mascara di centrocampo. Ho girato tanto, Catania però mi è rimasta dentro perchè si vive il calcio in maniera diversa, giocare a Catania è paragonabile a giocare al Boca Juniors. Ho sempre lottato per la maglia rossazzurra, credo che sia dovuto a questo l’amore reciproco con i tifosi, questione di alchimia».