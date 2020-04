Mercoledì 8 aprile è andata in onda la finale del Grande Fratello Vip 2020, che ha posto fine a un’edizione lunghissima e “tormentata”, probabilmente la più difficile nella storia del reality, sia nella sua versione “vip” che in quella “nip”. Non solo per le immancabili polemiche e le squalifiche (due: Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia), ma soprattutto per come la pandemia da coronavirus e le norme di distanziamento sociale hanno inglobato il reality, cambiandolo in modo radicale e privandolo del pubblico in studio. Va sottolineato il plauso per Alfonso Signorini, conduttore discusso e criticato ma certamente bravo a gestire una situazione così difficoltosa e una stagione che ha visto il trionfo di Paola Di Benedetto incoronata vincitrice nella finale del GF Vip. Sul podio dietro di lei, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta. Paola ha scelto di donare in beneficenza l’intero montepremi da 100mila euro (e non solo la metà, come da regolamento): verrà devoluto alla Protezione civile.