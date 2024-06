Panchina Reggiana, con Nesta sarà addio: avanza la candidatura di Aquilani

Dopo le dichiarazioni dell’Ad del Monza Galliani, Nesta è davvero ad un passo dalla panchina del club di Serie A.

Come riferito da diverse fonti emiliane, la Reggiana ha dunque già iniziato il casting per il tecnico che dovrà andare a sostituire Nesta per la prossima stagione. Dopo i sondaggi per Caserta sta avanzando la candidatura di Aquilani che era stato un lizza per la Fiorentina. Non siamo ancora agli accordi, ma la trattativa è in corso.