Panchina Pescara, sfuma Tesser: Silvio Baldini in pole

Nuova idea per la panchina del Pescara. Sfumato l’accordo con Attilio Tesser, il club biancoazzurro punta ad un grande nome per la guida tecnica della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, Silvio Baldini sarebbe in pole. Le parti sono in contatto e nelle prossime ore l’ex allenatore del Palermo potrebbe trovare l’accordo definitivo per essere nominato come nuovo tecnico del Pescara. Baldini è reduce da una breve parentesi con il Crotone ed è pronto a rimettersi in gioco.

