Il ritardo nella consegna delle dosi dei vaccini anti-Covid espone “a maggior rischio” gli over 80. A dirlo è il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, a Mezz’ora in più, su Rai 3: “Questo sicuramente disturba perché siamo nella fase di probabile maggiore espansione del virus, in inverno, e bisognava proteggere 4 milioni e 400mila over ’80, è chiaro che se si ritardano le vaccinazioni questa popolazione è a maggior rischio ed è esposta”, afferma in riferimento alla riduzione delle dosi previste per l’Italia.