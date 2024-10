Pallone d’Oro a Rodri, il Real diserta la cerimonia. Vinicius apprezza: «Insieme»

L’assegnazione del Pallone d’Oro a Rodri ha mandato su tutte le furie il Real Madrid. Secondo le previsioni, il prestigioso premio individuale sarebbe dovuto finire tra le mani di Vinicius, il quale, insieme al suo club, ha disertato la cerimonia di ieri sera, lunedì 28 ottobre, in segno di protesta. Il brasiliano ha apprezzato il gesto della società spagnola. Non a caso il talentuoso attaccante brasiliano ha pubblicato il seguente post sul proprio profilo Instagram: “Insieme”. La foto, in cui tutto il Real è schierato con Vinicius, è subito diventata virale:

