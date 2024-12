Palermo: YesWeDigital e LG Electronics Italia nuovi Official Partner del club

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noto quanto segue:

“Il Palermo FC è lieto di annunciare la partnership con YesWeDigital e LG Electronics Italia, in qualità di Official Partner del Club per la stagione 2024-2025.

La partnership tecnica si concretizza a seguito della fornitura da parte di YesWeDigital, in qualità di Partner Autorizzato LG, di dispositivi di ultima generazione per consolidare il processo di sviluppo delle esperienze audiovisive riservate ai fan, tramite le tecnologie più avanzate al mondo.

LG Electronics è leader e innovatore tecnologico a livello mondiale nel settore dell’elettronica di consumo. In Italia, l’azienda ha sedi a Milano e Roma e offre un ampio portafoglio di prodotti che spazia da grandi elettrodomestici e impianti di climatizzazione a sistemi audio-video, laptop, monitor e soluzioni di Information Display per il mercato professionale.

Queste ultime includono le soluzioni LED, i Monitor Signage, lo straordinario OLED Trasparent e gli Hotel TV, oltre agli avanzati software di monitoraggio dei display e gestione dei contenuti. Grazie alla sua ampia offerta, LG mette a disposizione dei propri partner dei potenti strumenti di comunicazione e marketing che permettono di informare e orientare il pubblico in molteplici ambiti di utilizzo: dal retail all’education, dal corporate all’hospitality”.