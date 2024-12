Il Palermo porta il Natale al Pagliarelli: solidarietà e affetto tra i detenuti

Oggi i giocatori del Palermo, tra cui Brunori, Insigne, Di Mariano e Ranocchia, hanno portato gli auguri di Natale alle persone detenute presso la Casa Circondariale del Pagliarelli. Accolti con entusiasmo e applausi, i calciatori hanno condiviso parole di incoraggiamento, sottolineando il valore tecnico e umano di ciascuno.

L’iniziativa, promossa dal Garante dei detenuti di Palermo, Pino Apprendi, è stata realizzata grazie alla collaborazione del presidente Dario Mirri, della direzione dell’istituto e delle istituzioni coinvolte. Tra i protagonisti organizzativi: Gaetano Lombardo, responsabile comunicazione del Palermo, la dirigente Rosaria Puleo, il direttore Luisa Malato, il Comandante della Polizia Penitenziaria Rizzo e la Magistratura di

“È stato un momento di solidarietà reciproca – ha dichiarato Apprendi –. I calci, per una volta, non sono andati al pallone, ma ai pensieri tristi e alla nostalgia. La città ha incontrato il carcere, uomini che hanno incontrato uomini. Un grazie speciale alla Polizia Penitenziaria per il prezioso supporto.”

Un evento che ha unito sport, umanità e speranza, dimostrando il potere dello sport come strumento di vicinanza e inclusione.