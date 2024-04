Palermo Women: vittoria all’ultimo respiro per le rosanero, Apulia Trani sconfitta 2 a 1

Palermo Woman-Apulia Trani termina 2 a 1. Il match della 24esima giornata del Girone C di Serie C femminile viene deciso dalla doppietta di Di Salvo: la giocatrice rosanero sblocca subito la gara al Campo Sport Village Tommaso Natale, ma la formazione ospite reagisce allo scadere del primo tempo grazie alla splendida punizione calciata da Del Vecchio. Nel secondo tempo le siciliane fanno fatica a riportarsi in vantaggio ma, al 93′, Di Salvo sfrutta la papera di Di Bari e sigla il gol vittoria. Il Palermo Woman vola al quarto posto con 47 punti, a -3 dalla terza posizione occupata dal Frosinone.

