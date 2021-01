La prima sfida interna del 2021 per il Palermo sarà contro la Virtus Francavilla. Il match, che coincide con l’ultima giornata del girone di andata, avrà inizio alle 12.30. I rosanero cercheranno la vittoria per eguagliare la propria miglior striscia positiva stagionale (CLICCA QUI), ma di fronte avranno una squadra che, con l’inizio del calciomercato, ha cambiato qualcosa in attacco ed è reduce da sette risultati utili consecutivi, con l’ultima sconfitta subita l’11 novembre in casa delle Ternana capolista. Ilovepalermocalcio vi presenta le ultime e le probabili formazioni di Palermo-Virtus Francavilla





ULTIME PALERMO: Sono ventitré i convocati di Boscaglia, con Almici e Marconi ancora out per infortunio, recuperano, invece, Floriano e Corrado assenti nella sfida di sabato scontro contro la Cavese. L’allenatore rosanero nelle ultime settimane ha cambiato modulo scegliendo il 4-3-3 che sta dando i suoi frutti anche se contro la Cavese, per cercare la vittoria, ha riproposto il 4-2-3-1.

Il tecnico gelese è pronto a confermare gran parte della squadra che ha cominciato la gara a Cava dei Tirreni.

Tra i pali, come di consueto, ci sarà Alberto Pelagotti. La linea difensiva vedrà Accardi sulla fascia destra, con Corrado in vantaggio su Crivello per occupare quella opposta. La coppia di centrali dovrebbe vedere un cambio. Boscaglia, infatti, potrebbe affidarsi a Lancini affiancato dall’ex Verona Peretti, con Somma, almeno inizialmente, in panchina.

Nel ruolo di play, questa volta, non ci sarà Martin dall’inizio bensì Palazzi. Al fianco dell’ex Monza, per completare il reparto, Odjer e Luperini, che avranno il compito di dare copertura in fase difensiva e cercare la via del gol con gli inserimenti in area.

L’unico reparto che, rispetto all’ultima giornata di campionato, non subirà cambiamenti sarà l’attacco. Al centro toccherà ancora a Lucca, chiamato a riscattarsi dopo l’errore dal dischetto contro la Cavese, con Kanoute largo a destra e Valente a sinistra. Rauti, decisivo nell’ultimo turno, partirà ancora dalla panchina.

ULTIME VIRTUS FRANCAVILLA: La squadra pugliese, che torna in campo 25 giorni dopo l’ultima sfida disputata, non potrà contare su due attaccanti, cioè Ekuban e Puntoniere. Il resto della squadra è tutto disponibile, compreso l’ultimo arrivato Ciccone che, come dichiarato da Troncini, è pronto a giocare. Il tecnico pugliese schiererà ancora il consueto 3-5-2, modulo sempre utilizzato in questa stagione.

A difesa dei pali ci sarà Crispino, fin qui sempre presente. Terzetto difensivo con Delvino sul centrodestra, Caporale sul centrosinistra e uno tra Pambianchi e Sparandeo al centro, con il primo in vantaggio per cominciare da titolare.

Linea di centrocampo con Di Cosmo sulla fascia destra, al centro il trio Giannotti, Castorani, Franco, con quest’ultimo in ballottaggio con Zenuni, sulla fascia sinistra, invece, agirà Nunzella.

In avanti toccherà all’ex Siracusa Vazquez, supportato da Mastropietro, che sembra in vantaggio su Ciccone, a completare il reparto.

PROBABILI FORMAZIONI:

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Lancini, Peretti, Corrado; Luperini, Palazzi, Odjer; Valente, Lucca, Kanoute. A disposizione: Fallani, Doda, Somma, Marong, Crivello, Martin, Broh, Silipo, Saraniti, Rauti, Floriano, Santana. All.: Boscaglia.

BALLOTTAGGI: Peretti-Somma 60%-40%, Corrado-Crivello 65%-35%

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Delvino, Pambianchi, Caporale; Di Cosmo, Giannotti, Castorani, Franco, Nunzella; Mastropietro, Vazquez. A disposizione: Costa, Negro, Calcagno, Sarcinella, Sparandeo, Carella, Tchetchoua, Zenuni, Magnavita, Buglia, Ciccone. All.:Trocini

BALLOTTAGGI: Pambianchi-Sperandeo 60%-40%; Franco-Zenuni 70%-30%