Domenica il Palermo, alle 12.30, ospiterà la Virtus Francavilla, per quella che sarà l’ultima gara del girone d’andata. I rosanero andranno alla ricerca di un risultato positivo per scalare posizioni in classifica e allungare la propria striscia positiva, che così arriverebbe a cinque.

Questo, in caso, permetterebbe ai rosanero di eguagliare la propria migliore striscia positiva stagionale che è stata stabilita nei match pareggiati 1-1 contro Catanzaro e Catania, Juve Stabia, Paganese e Potenza vinte con un gol di scarto (le prime due 2-1, l’ultima 1-0 con gol di Luperini all’86’) ed interrotta il 25 novembre dalla Turris, che ha siglato il gol decisivo al 94’.





Dopo quella sfide, la squadra di viale del Fante ha provato a rimettersi in carreggiata ma, dopo la vittoria per 3-0 contro il Monopoli e il pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Viterbese, ha dovuto abdicare al Foggia che si è imposto per 2-0.

Adesso la nuova striscia positiva è a quota quattro, con lo stesso ruolino di marcia della precedente: vittorie contro Casertana e Cavese, pareggio contro Bari e Vibonese. La prossima sfida che si giocherà al “Barbera”, dove il Palermo ha avuto un rendimento migliore, potrebbe permettere di eguagliare la striscia precedente e la prossima settimana, quando in Sicilia arriverà il Teramo per la prima giornata del girone di ritorno, si potrebbe anche cercare di allungare a sei e stabilire una nuova.

Tra le squadre attualmente in zona play off, oltre la Ternana che non ha subito nessuna sconfitta, quasi tutte hanno avuto un filotto risultati utili consecutivi migliore del Palermo. Il Catania è arrivata ad otto risultati utili consecutivi (5 vittorie e 3 pareggi), interrompendo questa striscia nell’ultimo turno con la sconfitta in casa della Casertana; Bari e Foggia sono a quota sette e potrebbero allungare nel prossimo turno. Avellino, Bari e Juve Stabia, invece, sono arrivate a quota sei risultati utili consecutivi. L’unica ad aver fatto “peggio” è la Turris ferma a quattro risultati utili consecutivi.

L’unica squadra fuori dalla zona play off ad aver avuto una serie di risultati è la prossima avversaria del Palermo. La Virtus Francavilla, infatti, è a sette risultati utili consecutivi (5 pareggi e 2 vittorie) cominciato lo scorso 15 novembre e che ancora continua.

Il Palermo, se vorrà veramente lottare per le posizioni che contano nei play off, dovrà allungare necessariamente la propria striscia positiva sfruttando le gare casalinghe.

