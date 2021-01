Il Palermo domani vuole dare continuità alla vittoria in trasferta contro la Cavese, i rosanero se la vedranno con la Virtus Francavilla. Per i bookmakers la squadra di Boscaglia è favorita, la vittoria dei rosanero è quotata 1.95, mentre il colpo in trasferta degli ospiti è quotato a 3.85, la divisione della posta a 3,25.

Di seguito tutte le quote: