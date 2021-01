Mediaset è pronta a ritrasmettere la Champions League in formula pay. Secondo quanto riporta “Il Sole 24 ore”, mancherebbe solo l’annuncio, ma il biscione è pronto a tornare.

Sicuramente i match non saranno gli stessi di Amazon, in chiaro ci saranno sempre le 16 migliori partite del martedì e la finale. Le piattaforme in cui si potranno vedere i match saranno molto probabilmente o Mediaset Play o Infinity che trasmetteranno ben 104 partite.