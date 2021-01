Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Virtus Francavilla, valevole per la 19a giornata del Campionato di Serie C – Girone C, in programma alle ore 12:30.



PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma, 13 Lancini, 6 Crivello (C.); 19 Odjer, 5 Palazzi, 27 Luperini; 20 Kanoute, 14 Valente; 17 Lucca.





Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 3 Corrado, 7 Floriano, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 16 Peretti, 21 Broh, 23 Rauti, 26 Marong.

VIRTUS FRANCAVILLA: 1 Crispino, 15 Delvino, 3 Pambianchi, 17 Caporale; 7 Giannotti, 23 Tchetchoua, 16 Franco, 27 Di Cosmo, 21 Nunzella (C.); 29 Ciccone, 9 Vazquez.

Allenatore: Trocini.

A disposizione: 22 Costa, 2 Sarcinella, 4 Zenuni, 6 Castorani, 8 Carella, 11 Mastropiero, 14 Buglia, 19 Sparandeo, 25 Calcagno, 28 Magnavita, 30 Negro.

ARBITRO: Nicolò Marini (Trieste).

ASSISTENTI: Thomas Miniutti (Maniago) e Giorgio Lazzaroni (Udine).

QUARTO UOMO: Andrea Ancora (Roma 1).