A Scicli in Sicilia è scoppiato lo scandalo vaccini, infatti alcuni esponenti della politica ragusana hanno saltato la fila per il vaccino anticoronavirus.

Secondo quanto riporta “La Sicilia”, ci sarebbero circa quattro ex sindaci del Ragusano, di cui uno ancora in carica, che non avrebbero rispettato il proprio turno, in più anche un sacerdote, Umberto Bonincontro, non avrebbe rispettato il suo turno.





I carabinieri del Nas stanno facendo luce sulla vicenda.