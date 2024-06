Palermo: via libera alla nuova piscina comunale al Conca d’Oro

Nell’area del centro commerciale Conca d’oro, in viale Lanza di Scalea, verrà costruita una nuova piscina comunale in alternativa a quella di viale del Fante, in procinto di chiudere a giugno per i lavori di ristrutturazione con i fondi del Pnrr. A costruirla – riporta LiveSicilia.it – sarà il gruppo imprenditoriale di Andrea Zamparini, figlio dell’ex presidente del Palermo, grazie ad una convenzione sottoscritta il 9 maggio 2009 fra l’Immobiliare Malu Spa e il Comune di Palermo.

Nella giornata di oggi, lunedì 10 giugno, la giunta guidata da Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, ha approvato la delibera firmata dagli assessori Alessandro Anello, Maurizio Carta e Giuliano Forzinetti che dà il via libera alla realizzazione della vasca all’interno di un impianto sportivo polivalente, in Fondo Patti, comprendente anche una palestra e campi per varie discipline.

Di seguito le parole del primo cittadino palermitano: «La soluzione alternativa trovata dall’amministrazione sulla costruzione di una nuova piscina arriva a seguito di un lungo e intenso percorso. Abbiamo voluto dare una risposta alla città e alle società sportive, contestualmente ai lavori finanziati con fondi Pnrr che si stanno effettuando nell’impianto di viale del Fante. Ringrazio gli assessori coinvolti e la società di Andrea Zamparini per l’accordo trovato che permetterà di realizzare un impianto che, oltre al valore strettamente sportivo, ha un anche un’importante valenza sociale per la città».

«Per costruire la nuova vasca – aggiunge Anello – secondo il cronoprogramma stilato dagli ingegneri incaricati dal gruppo Zamparini serviranno cento giorni. Una direttiva del sindaco con carattere di priorità per ragioni di interesse pubblico ha già consentito di accogliere l’istanza di permesso a costruire in convezione presentata all’ufficio tecnico comunale da parte dei tecnici della ditta costruttrice».