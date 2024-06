Palermo, due uomini picchiati per aver rimproverato dei ragazzini sull’autobus

Spiacevole episodio quello avvenuto ancora una volta su una vettura Amat a Palermo.

Come racconta “IlSicilia.it” l’intervento dei due uomini per cercare di calmare i giovani urlanti sull’autobus, pur essendo una reazione comprensibile e civile, ha portato a una reazione violenta e del tutto ingiustificata. È preoccupante che un atto di richiamo alla quiete pubblica possa trasformarsi in un’aggressione fisica.

Il gruppo di giovani dopo l’aggressione ha aperto le bussole ed è fuggito via. Sono stati chiamati i carabinieri che stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza che ci sono sull’autobus per risalire agli autori dell’aggressione. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 per medicare le vittime.