I 149 migranti a bordo della nave Alan Kurdi, secondo quanto riporta “Tgcom24”, sono in procinto di essere trasbordati sul traghetto Rubattino della Tirrenia, dove saranno sottoposti al tampone per il coronavirus dal personale della Croce Rossa e resteranno in quarantena in attesa di essere poi ridistributi tra i Paesi della Ue. Le due navi sono a circa un miglio dal porto di Palermo, in attesa del via al trasbordo.