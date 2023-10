L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sulel scelte di Corini in vista dello Spezia.

Di Francesco comporrà con Insigne e Brunori quello che a tutti gli effetti sembra essere diventato il tridente titolare: sia lui che il numero 11 andranno a caccia del secondo gol in campionato, mentre per il capitano l’obiettivo è trovare una rete che al Barbera manca da quel drammatico 2-2 con il Brescia del 19 maggio; in panchina, pronti a dare man forte, a Mancuso e Soleri si sono aggiunti Valente e Di Mariano, definitivamente guariti dai rispettivi infortuni e altrettanto determinati a scalare le gerarchie: l’ex Monza sogna il primo gol in viale del Fante dopo quelli realizzati al Del Duca e al Braglia, ma soprattutto spera di dare continuità a un periodo d’oro che, oltre alle due reti, lo ha visto mettere a referto altrettanti assist.

Anche in difesa i giochi sono fatti: Mateju, Lucioni e Ceccaroni sono intoccabili, mentre a sinistra Aurelio dovrebbe riprendersi il posto dopo essere entrato a gara in corso nelle ultime tre; Lund, tornato giovedì dagli Stati Uniti, si candida comunque a fare la voce grossa da subentrato. Mancherà ancora una volta Buttaro, che anche nella seduta di ieri ha lavorato a parte e spera di tornare nel match di domenica con il Lecco, così da mettere fine a una prima parte di stagione da incubo dopo i problemi accusati nel pre-campionato (due amichevoli saltate per una gonalgia) e l’infortunio a gamba e caviglia che lo ha messo ko alla vigilia della seconda giornata.

Palermo verso lo Spezia: enigma Gomes in mediana