Una cosa è certa, il prossimo girone C di Serie C sarà duro per chiunque, anche per il Palermo e per una delle corazzate dell’ultima stagione, ovvero il Bari. Proprio dalla città pugliese sorge preoccupazione per il prossimo campionato, considerando l’elevata competizione con piazze calde e importanti. La testata “Tuttobari.com”, analizzando gli avversari più temibili si sofferma anche sul club rosanero: “La grande novità è sicuramente rappresentata dal Palermo, fresco vincitore del Girone I di Serie D e con elevate mire per il ritorno tra i professionisti”.