L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo e il nuovo arrivato Saric.

Corini ha fatto le prove generali nel chiuso del “Tenente Onorato” di Boccadifalco. È stato anticipato l’orario della seduta pomeridiana per abituare la squadra, visto che la partita del Granillo con la Reggina verrà giocata alle 14. I dubbi di Corini ruotano attorno alle assenze, quelle di Valente, per squalifica, e di Broh per infortunio. Proprio l’assenza del centrocampista riduce le opzioni del tecnico per il reparto e, in questo senso, le riflessioni sul passaggio al 4-3-3 sono dovute, dal momento che in panchina resterebbe soltanto un cambio.

Tutto ruota, comunque, attorno alle condizioni di Saric, che ha saltato le prime tre gare di campionato con l’Ascoli e quindi potrebbe scontare un difetto di minutaggio sui novanta minuti. Il nuovo arrivato potrebbe, comunque, essere schierato insieme a Stulac e Segre per poi variare assetto in corso di gara con il ritorno al 4-2-3-1. In attacco appare certo il debutto di Di Mariano dall’inizio al posto di Valente.