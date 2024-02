Palermo verso la Cremonese: il report dell’allenamento odierno

Il Palermo si prepara, nel prossimo turno, ad affrontare la Cremonese degli ex Vazquez e Falletti. Il club, mediante una nota ufficiale, ha reso noto il report dell’allenamento odierno.

Di seguito la nota:

” Doppia seduta oggi al Palermo CFA per i rosanero.

A Torretta la squadra ha svolto al mattino un’attivazione e circuit training in palestra, mentre nel pomeriggio un’attivazione e cambi di direzione, gioco di posizione, 2 vs 2 centrale e 3 vs 3 laterale e partite a campo ridotto. “