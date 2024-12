Palermo verso la Carraese: domani Dionisi in sala stampa

L’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, incontrerà i giornalisti giovedì 5 dicembre alle ore 15 presso il Palermo CFA. La conferenza stampa sarà dedicata alla presentazione della sfida contro la Carrarese, in programma sabato 7 dicembre.

Un appuntamento atteso per ascoltare le parole del tecnico rosanero in vista della trasferta, dopo la convincente vittoria contro lo Spezia. Sarà l’occasione per fare il punto sulla preparazione della squadra e sulle condizioni dei giocatori in vista del match.