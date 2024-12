Carrarese-Palermo: le quote dei bookmakers

Il match tra Carrarese e Palermo, valido per la 16ª giornata di Serie B, si preannuncia una gara cruciale per entrambe le squadre. In programma il 7 dicembre alle ore 15 presso lo Stadio dei Marmi, la partita vedrà opporsi due formazioni con obiettivi diversi ma accomunate dalla necessità di fare punti: la Carrarese per consolidare una posizione tranquilla in classifica, il Palermo per avvicinarsi ulteriormente alla zona promozione.

Le quote dei principali bookmakers sottolineano l’equilibrio della sfida, con i rosanero leggermente favoriti nonostante la trasferta. Questo rispecchia il buon momento di forma della squadra di Alessio Dionisi, reduce da una convincente vittoria contro lo Spezia, ma anche il fattore campo della Carrarese, che difficilmente lascia vita facile agli avversari sul suo terreno.

Le quote presentano un quadro interessante:

La Carrarese, giocando in casa, ha una quota 1 (vittoria) che oscilla tra il 3.10 e il 3.30. Questo riflette la difficoltà dell’impresa, ma anche la possibilità concreta di sfruttare il fattore campo contro una squadra più blasonata.

Il pareggio X è altrettanto quotato in modo uniforme, con valori tra 3.05 e 3.20, un segnale che i bookmakers considerano la divisione della posta un esito probabile in una partita che potrebbe essere decisa da episodi.

La vittoria del Palermo (quota 2) è leggermente favorita, con un range che va da 2.18 a 2.35. Questo è un chiaro indicatore della fiducia riposta nei rosanero, che hanno recentemente mostrato solidità e convinzione, come dimostrato dal successo contro lo Spezia.

Il Palermo si presenta a Carrara con il vento in poppa: la vittoria contro lo Spezia, seconda forza del campionato, ha dato una spinta morale importante. L’allenatore Alessio Dionisi sta lavorando per trovare continuità in trasferta, un aspetto che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa alla promozione.

D’altra parte, la Carrarese ha dimostrato più volte di essere una squadra coriacea, capace di mettere in difficoltà chiunque. Lo Stadio dei Marmi rappresenta un vero fortino, e i ragazzi di mister Calabro cercheranno di sfruttare al massimo il supporto dei tifosi per arginare le ambizioni dei rosanero.

Ecco le quote:

SNAI

1 (vittoria Carrarese): 3.25

X (pareggio): 3.15

2 (vittoria Palermo): 2.25

Betfair

1: 3.10

X: 3.10

2: 2.20

Admiral Bet

1: 3.10

X: 3.15

2: 2.25

Lottomatica

1: 3.30

X: 3.05

2: 2.25

NetBet

1: 3.15

X: 3.20

2: 2.27

William Hill

1: 3.10

X: 3.20

2: 2.35

888sport.it

1: 3.25

X: 3.20

2: 2.20

LeoVegas

1: 3.25

X: 3.15

2: 2.18